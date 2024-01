Myrta Merlino: "Sto male, sono imbottita di antibiotici". La reazione di Bassetti

04 gennaio 2024 a

Si parla di influenza a Pomeriggio 5 e la conduttrice Myrta Merlino, durante la puntata del 4 gennaio, presenta così il servizio: "Oggi partiamo da un tema che ci riguarda tutti: l'influenza. In Italia è una strage… Numeri mai visti da 15 anni". Quindi la Merlino rivela di essere anche lei malata: "Io pure sto imbottita di antibiotico…". E ancora, dice: "Sono giorni che ho la tosse, mal di gola, il raffreddore. Ho fatto il tampone e non ho il covid, però mi sono imbottita di medicine e sono venuta a lavorare…".

Subito dopo aver fatto questa dichiarazione in diretta, la conduttrice chiede al professor Matteo Bassetti che è in collegamento se ha fatto bene o meno a comportarsi in questo modo: "Questa cosa non la dovremmo fare giusto? Perché l’influenza può essere pericolosa quanto il covid…”. E il direttore della Clinica Malattie infettive dell'Ospedale Sanmartino di Genova la redarguisce affermando che nella maniera più assoluta è sbagliato curare l’influenza in questo modo: "No, assolutamente…".

Il professor Bassetti ha quindi voluto dare qualche prezioso consiglio ai numerosi telespettatori impegnati a seguire il programma per agire nel migliore dei modi se influenzati: "Gli antibiotici non vanno usati e i farmaci antinfiammatori bisogna prenderli quando ci sono i sintomi…". Insomma, la Merlino ha sbagliato tutto...