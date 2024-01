Affari Tuoi, Paolo Fox spiazza Amadeus: "Bisogna stare attenti"

07 gennaio 2024 a

Piccolo episodio di confusione ad Affari Tuoi. Nel corso della puntata abbinata alla Lotteria Italia, andata in onda ieri sera, sabato 6 gennaio, ospiet in studio c'era anche Paolo Fox con le sue previsioni del 2024. E proprio nel corso dell'intervento del famoso astrologo, ecco che va in scena la gaffe che non è passata inosservata tra i telespettatori. Il concorrente, Marione da Isernia, chiama i pacchi da aprire e spera di far fuori tutti quelli blu.

Dopo che Mario del Molise ha chiamato alcune regioni, ecco che Amadeus chiama in causa Paolo Fox che doveva raccontare il 2024 dei primi quattro segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Subito l'astrologo rivela le sue previsioni per i primi due segni. A questo punto interviene Amadeus che lo interrompe e afferma: "Stai parlando dell'Ariete giusto?". E Paolo Fox replica: "No, questi sono i Gemelli". Il conduttore, quindi, interdetto ribatte: "Ma l'Ariete è già finito?" e l'astrologo: "Sì, abbiamo già fatto anche il Toro". Cala un po' di gelo in studio, poi la risata liberatoria del pubblico. E Amadeus ha aggiunto: "Bisogna stare attenti a tutto qui". Insomma un siparietto che non è passato inosservato e che è stato molto commentato sui social.