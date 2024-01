Fiorello, "quest'uomo mi fa paura": Amadeus lo fa sbottare, ecco perché

07 gennaio 2024 a

"Quest’uomo mi fa veramente paura! Stephen King dovrebbe prendere spunto per un nuovo romanzo… da brividi!": Rosario Fiorello non le manda a dire nemmeno al suo più caro amico Amadeus. Il motivo? L'apertura del presentatore alla possibilità di essere al timone di Sanremo anche l'anno prossimo, nonostante abbia più volte ripetuto che quello del 2024 sarebbe stato l'ultimo. Si tratterebbe della sesta edizione da lui condotta. Lo showman siciliano ha ironicamente espresso il suo disappunto con un post sui suoi social.

Nonostante l'ironia che lo contraddistingue da sempre, in realtà Fiorello davvero non sarebbe contentissimo di eventualmente essere al fianco di Amadeus anche l'anno prossimo. Lo showman, infatti, non ha mai nascosto che prendere parte a Sanremo implica molto lavoro, impegno, tempo. Inoltre, sa perfettamente che Amadeus riuscirebbe a convincerlo a partecipare anche alla sua sesta edizione in qualche veste speciale.

Il direttore artistico ha parlato di questa possibilità in una lunga intervista a Repubblica. Intanto sono già stati annunciati i co conduttori di quest'anno: si tratta di Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini. A sorpresa, nella serata finale, ad accompagnare Amadeus verso gli ultimi passi ci sarà proprio lui, Fiorello, che l'ha scoperto in diretta, mentre il conduttore lo annunciava al Tg1.