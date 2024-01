Chiara Ferragni indagata per truffa dalla procura di Milano

08 gennaio 2024 a

a

a

Chiara Ferragni indagata. Stando all'Adnkronos l'influencer, assieme ad Alessandra Balocco, ad dell'omonimo gruppo dolciario, risultano indagate per truffa aggravata da minorata difesa nella vicenda dei pandori "griffati" Balocco. L'agenzia lo apprende da fonti della procura di Milano, secondo cui l'iscrizione è stata decisa dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco. Proprio nella giornata di lunedì 8 gennaio i finanzieri hanno perquisito la sede di Balocco nel cuneese. L'obiettivo? Acquisire documentazione e contratti.

Dai documenti acquisti presso l'Autorità garante della concorrenza del mercato, che ha multato per oltre 1,5 milioni complessivi le società di Ferragni e l'azienda dolciaria, è emersa la volontà dello staff dell'influencer di inserire a tutti i costi nella campagna di comunicazione e promozione del Pandoro la frase "le vendite (del Pandoro ndr) serviranno a finanziare un percorso di ricerca promosso dall’Ospedale Regina Margherita di Torino", circostanza poi dimostrata falsa visto che la donazione da 50mila euro da parte di Balocco era di mesi prima (maggio 2022) e non legata al numero di prodotti venduti ma fissa.

L'iscrizione dell'influencer sul registro degli indagati è scattata dopo il deposito in procura dell'informativa della Guardia di Finanza che ha "scandagliato" alcune mail scambiante tra l'influencer e l'azienda dolciaria sull'iniziativa benefica a favore dell'ospedale Regina Margherita. Al momento la moglie di Fedez si è limitata a dire: "Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso. Ho piena fiducia nell'attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile. Sono, invece, profondamente turbata per la strumentalizzazione che una parte dei media sta realizzando, anche diffondendo notizie oggettivamente non rispondenti al vero".