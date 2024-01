Chiara Ferragni in terapia EMDR: "Colpa e vergogna", parla lo psicoterapeuta

08 gennaio 2024 a

Chiara Ferragni è ufficialmente indagata. L'influencer deve fare i conti con i pandori griffati della Balocco per cui la Procura di Milano la accusa di truffa aggravata. Un'accusa pesante, che arriva dopo giorni di indiscrezioni altrettanto pesanti, Dopo settimane di silenzio social, la moglie di Fedez è tornata a pubblicare un breve discorso di scuse e ringraziamenti. Eppure, stando a quanto spiegato dallo psicologo e psicoterapeuta Andrea Botti a Il Messaggero, alla base dell'allontanamento dal web ci sarebbero emozioni che vanno "dalla colpa alla vergogna all'inadeguatezza, fino all'impotenza di non riuscire a cambiare la situazione".

Lei stessa aveva ammesso di seguire una specifica terapia, l'EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, cioè Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari. "Attraverso la stimolazione degli occhi riesce piano piano a desensibilizzare l'intensità dei ricordi traumatici ed emotivamente stressanti", ha spiegato la tecnica l'esperto. Così il paziente riesce a rivivere i ricordi negativi "in modo più distanziato e di subire in modo minore le conseguenze di un trauma o di un'esperienza emotiva particolarmente stressante".

Chiara Ferragni indagata: dalla procura di Milano una pesante accusa

E la vicenda Balocco sembra essere una di questa. Dai documenti acquisti presso l'Autorità garante della concorrenza del mercato, che ha multato per oltre 1,5 milioni complessivi le sue società e l'azienda dolciaria, sarebbe infatti emersa la volontà dello staff dell'influencer di inserire a tutti i costi nella campagna di comunicazione e promozione del Pandoro la frase "le vendite (del Pandoro ndr) serviranno a finanziare un percorso di ricerca promosso dall’Ospedale Regina Margherita di Torino", circostanza poi dimostrata falsa. La ragione è ormai nota: la donazione da 50mila euro da parte di Balocco era di mesi prima (maggio 2022) e non legata al numero di prodotti venduti ma fissa.