Barbara D'Urso, rivincita quasi servita: "Non posso dire a cosa, ma brindiamo"

Nuovi progetti per Barbara d'Urso? Sembrerebbe di sì. L'ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha condiviso sui social con i suoi follower uno dei suoi momenti preferiti dopo lo spettacolo a teatro, "Taxi a due piazze", ossia il brindisi insieme a tutto lo staff e agli artisti che hanno lavorato con lei. "Alziamo i calici e brindiamo, però non possiamo dire a cosa abbiamo brindato prima, mi raccomando".

Stando ad alcune indiscrezioni ci sarebbero alcune proposte arrivate sul tavolo del fu volto Mediaset. Non a caso il suo ritorno in televisione è atteso per quest'anno, vista la fine del contratto con Pier Silvio Berlusconi. Dopo un mese a Londra e un breve soggiorno a Parigi, la d'Urso è tornata in Italia.

Barbara D'Urso "torna in Rai: ecco chi sfiderà". Feroce vendetta contro Mediaset?

E non senza lanciare frecciate al Biscione: "Il cuore del mio pubblico lo sento sempre, soprattutto quando cammino per strada e mi dicono: 'Ci manchi. Mamma mia quanto è triste il pomeriggio senza di te'. Mi scrivono in tantissimi anche sui social e li ringrazio molto. Siete meravigliosi". Infine, riguardo al periodo che sta vivendo, ha ammesso; "Sono sempre una stacanovista che fa trecentomila cose. È una calma apparente".