Manuela Arcuri, bordata al Pd: "Tra Meloni e Schlein scelgo la premier"

Manuela Arcuri non ha dubbi: tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein la sua scelta ricade sulla prima. "Scelgo la premier, la ammiro molto come donna, è determinata, forte e mi piace come la pensa", dice senza mezzi termini l'attrice ospite di Un Giorno da Pecora. Qui, su Rai Radio 1, si sofferma anche sulla leader del Pd e, premettendo che "mi piace meno", si definisce comunque "contenta che ci siano due donne forti e con potere ai vertici della politica".

Intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, la showgirl vuota il sacco e fa il nome del politico più affascinante. Di chi si tratta? Semplice: di Matteo Salvini. "Mi è simpatico, mi affascina il suo modo di essere. È simpatico e lo trovo affascinante come uomo". Nella sua lunga carriera la Arcuri è stata abituata anche a ricevere le attenzioni di superstar come Prince. "Fu il fiore all'occhiello della mia carriera, mi scelse per fare la protagonista di un suo video. Fantastico, non lo dimenticherò mai, lui era unico, una vera star". E alla domanda se ci fu solo collaborazione professionale o anche altro, l'attrice non attende a rispondere: "No, lui non ci provò e io nemmeno, fu un gran signore, stra educato ed elegante in grado di metterti immediatamente a tuo agio".

Solo qualche tempo fa, la Arcuri è tornata sui suoi esordi e non ha nascosto alcune incertezze. "Da ragazza non mi vedevo bella, facevo diete drastiche, non mi accettavo. Ero in conflitto con me stessa, sempre insoddisfatta". Poi è arrivata la maternità e tutto ha preso un altro verso: "Avere un figlio mi ha aiutato a staccarmi da me. Sento la responsabilità di crescere un ragazzo che abbia rispetto per le donne".