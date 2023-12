Fiorello, "vuoi sapere per chi ho votato?": la clamorosa risposta

30 dicembre 2023 a

"Se mi hanno chiesto di entrare in politica? Quando ero a Milano sì, ai tempi c’era Berlusconi, lavoravamo insieme a lui quindi era capitato". Lo racconta Fiorello intervistato dal direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, a ’Stasera parlo io' su Rai1. E alla domanda se gli sarebbe piaciuto diventare deputato o senatore, lo showman si schermisce: "Non ne sarei capace".

Fiorello non si sbilancia sul suo rapporto con la politica: "Io faccio parte della vecchia guardia, con che io voglia paragonarmi a quei grandi - osserva - ma ai tempi mica si sapeva per chi votasse Walter Chiari. Voglio fare spettacolo e non politica".

E quando Chiocci gli chiede per chi vota, Fiorello ride: "Non te lo dirò mai. Vuoi sapere per chi ho votato? Nelle ultime tre elezioni ho cambiato due volte schieramento. Per chi voterò alle Europee? Ti chiamerò appena sarò uscito dalla cabina per dirti per chi ho votato", scherza Fiorello. Poi parla anche del premier Giorgia Meloni: "La Meloni come baby sitter? Dovreste chiederlo a mia moglie. Lei dice che era bravissima, studiava mentre stava con la bimba, non la faceva giocare con le bambole, ma amava il Lego, costruiva.... Comunque un bel ricordo, nulla da dire su Giorgetta". Infine ha rivelato un suo grande rimpianto: "È quello di non avere studiato come avrei voluto perché era una questione di frequenza, quando andavo a scuola rendevo bene". E rivela che avrebbe voluto "leggere di più, studiare la musica e imparare a suonare uno strumento, ma soprattutto imparare una lingua straniera. Invidio i bambini inglesi che già a sei anni sanno parlare l’inglese".