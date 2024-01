Prima di domani, rissa Renzi-Giordano: "Killer non lo dici", spunta il cartello

11 gennaio 2024 a

Scontro totale a "Prima di domani", il talk show di Bianca Berlinguer su Rete 4, tra Matteo Renzi e Mario Giordano. Al centro del dibattito le misure della manovra del governo Meloni ma anche il caso Pozzolo. Renzi va all'attacco della Meloni e mette nel mirino l'esecutivo parlando anche della credibilità della classe politica. Mario Giordano all'improvvisa sfodera un cartello citando la celebre frase di Renzi "se perdo il referendum smetto di fare politica".

Una promessa non mantenuta dal leader di Italia Viva che lasciò l'incarico da premier ma non la politica. Rennzi ribatte: "Ma queste sono falsità, non si va lontano con i cartelli". La situazione diventa in pochi istanti incandescente e di fatto Renzi attacca ancora: "Non si può criticare la Meloni che arriva il killer di turno...".

Giordano a questo punto sbotta: "Killer a me non lodice chiaro?! Non può dirlo". Renzi resta in silenzio e la Berlinguer prova a portare la calma in studio ricordando il compleanno dell'ex premier che proprio oggi compie 49 anni. Renzi risponde così: "Ma come si fa a festeggiare il compleanno con Giordano che mostra i cartelli? Ora vado a cena con mia moglie e i miei figli". E così in studio torna il sereno.