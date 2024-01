Virginia Raffaele, Gianni Morandi interrompe l'intervista: "Finiamola qua"

13 gennaio 2024 a

Alta tensione a Colpo di Luna, il nuovo programma condotto da Virginia Raffaele su Rai 1. Ospite Gianni Morandi. Peccato però che il cantante non riesca a rispondere alle domande dell'intervista perché viene interrotto continuamente dalla presentatrice. Immediatamente la Raffaele gli chiede di sedersi sulla poltrona e iniziare a parlare dei suoi esordi. "Avevo 12 o 13 anni... Mi hanno messo sopra un palco e mi hanno chiesto di cantare qualcosa...", inizia a parlare l'ospite mentre la conduttrice lo ferma facendogli notare che il suo fan club è presente in studio e lo invita ad alzarsi per salutare tutti. Tornato alle poltrone, tenta nuovamente di proseguire: "Avevo cantato già con il barbiere del mio paese. Mi chiedeva di salire sullo sgabello ed esibirmi…".

Ecco allora che questa volta a interromperlo ci pensa prima la richiesta di un messaggio vocale per il figlio di un'amica della conduttrice, un suo fan, poi il cameraman Giuseppe che vuole fare una foto con Gianni, e in seguito Beatrice che mostra il tatuaggio del volto dell'artista sul braccio e racconta un aneddoto. Finita qui? Niente affatto. Morandi viene fermato in continuazione, al punto che la sua irritazione è visibile a tutti.

"Se mi fai rispondere... Altrimenti non facciamola questa intervista", bacchetta mentre la Raffaele ribatte: "Vedi se vuoi che ti cambi domanda, perché ti vedo restio a rispondere…. Ma perché stai sempre in piedi? Vuoi che ti faccia un'altra domanda?". Poi la conduttrice chiede a Morandi di duettare insieme sulle note di Banane e Lamponi, e quest'ultimo non manca di lanciare una frecciata: "Stai cercando di imbonirmi?". Insomma, un botta e risposta scoppiettante tra i due.