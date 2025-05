Gianni Morandi, l'occhio sinistro spaventa i fan

Intendiamoci: non siamo dalle parti del bruttissimo incidente domestico che gli ha provocato gravi ustioni alle mani e lunghi mesi di convalescenza. Su Instagram però la foto che lo ritrae su un lettino medico con una benda sull'occhio non ha potuto non mettere in allerta i follower.

Che è successo a Gianni Morandi ? E soprattutto, cosa è successo al suo occhio sinistro? Il cantante bolognese lo scorso dicembre ha compiuto 80 anni tondi tondi anche se per tutti, grazie al suo sorriso e alla sua incredibile vitalità, è ancora oggi (e lo sarà per sempre) "l'eterno ragazzo di Monghidoro". Ma l'età avanza e gli acciacchi, come naturale, si affastellano. E lui, con grande autoironia, non manca mai di renderli noti ai suoi fan.

"Ciao Gianni, non farci brutti scherzi mi raccomando. Ti vogliamo in forma, come d'altronde sei sempre", "Ciao Gianni, sono contenta per te, meno male che va tutto bene... Io purtroppo non posso dire lo stesso dei miei occhi", "Con i tre meravigliosi ragazzi del Volo, sei stato grandissimo. Insomma in poche parole tre ragazzi e l'eterno ragazzo", "Ciao Gianni, il tuo sorriso è una garanzia che tutto è ok", "È stato bello vederti in tv con Il Volo... Sei forte Gianni tutti ti vogliono bene... Anche Nek ha speso per te belle parole.... Evviva! Sei nel cuore di tutti". E a Morandi bastano due parole per rassicurare: "Tutto bene". Sì, può continuare ad andare a 100 all'ora.