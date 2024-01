Tananai ingrassato in una foto? Scatta il linciaggio: "Fammi capire..."

13 gennaio 2024 a

Una foto basta a scatenare la polemica. Accade a Tananai, cantante noto per aver partecipato anche a Sanremo. L'artista ha pubblicato uno scatto ritoccato su Instagram. Qui si mostra più robusto di quello che è, con tanto di commento: "Spero di rimettermi in forma per l'ospitata a Sanremo, mannaggia ad Amadeus, mi stavo rilassando". Eppure il post non è passato inosservato. "Fammi capire: se fossi realmente diventato una persona grassa? Vuol dire che non potresti più fare musica, scrivere belle canzoni e andare a Sanremo? Vuol dire che ti vergogneresti a farti vedere in tv, che tra l'altro allarga? Vuol dire che non potresti più riempire gli stadi con tutti i tuoi fan che cantano le canzoni a squarciagola? Interesting. Spoiler: potresti", tuona un'utente del web.

E tra chi critica la foto c'è anche Giorgia Soleri, ex compagna di Damiano David dei Maneskin: "Ma perché pensate che la grassezza sia una punch line? Raga, no. No. Cosa fa ridere di un corpo grasso, esattamente?". Intanto il conduttore della kermesse musicale, nonché direttore artistico, ha annunciato i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco esterno di Piazza Colombo.

Tra questi spunta anche Rosa Chemical. Il cantante torna a Sanremo dopo le polemiche dello scorso anno, quando partecipò con il brano 'Made In Italy', seguite all'episodio del bacio con Fedez sul palco. Si parte dunque da Lazza il 6 febbraio, poi sarà la volta proprio di Rosa Chemical il 7 febbraio, quindi Paola e Chiara l'8, Arisa venerdì 9 e sabato 10 gran finale con Tananai. "Un supercast per Piazza Colombo in collegamento con il teatro Ariston", lo ha descritto Amadeus.