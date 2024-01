Sanremo, "ecco gli ospiti". Amadeus, il nome che fa saltare in aria l'Ariston

12 gennaio 2024 a

a

a

Amadeus qualche giorno fa aveva chiesto alla politica di stare lontana dal festival di Sanremo. Ma ieri, 11 gennaio, dopo aver annunciato gli artisti presenti sulla nave, durante l'edizione del Tg1 delle 13.30 ha detto i nomi di quelli del Palco Suzuki, ospitato da alcuni anni in Piazza Colombo. E a sentirli difficilmente si potrà dire che non ci saranno polemiche.

A esibirsi in successione nelle 5 serate del Festival un rappresentativo gruppo di artisti del panorama musicale italiano: apre Lazza, rapper, musicista e produttore discografico, classificatosi secondo lo scorso anno al Festival con "Cenere"; mercoledì 7 è la volta di Rosa Chemical, rapper e cantautore, che l'anno scorso ha dato scandalo per il bacio sulla bocca di Fedez e per aver sollevato così una forte polemica politica.

"Chi voglio dalla Rai": Urbano Cairo fa il nome, pronto lo "scippo" a Viale Mazzini?

Giovedì 8 si esibiranno le due sorelle icone pop Paola & Chiara, conduttrici anche del Prima Festival; venerdì 9 torna a Sanremo la cantante e artista poliedrica Arisa; sabato 10 chiuderà la rassegna Tananai, un cantautore tra i più amati dai giovani.

"Il festival è il più grande appuntamento musicale del Paese e chiunque lo fa, deve farlo in assoluta indipendenza", aveva affermato il conduttore in una intervista. "Dichiaro per chi faccio il tifo, non ho mai dichiarato per chi voto. Se sono stato attaccato da destra e da sinistra vuol dire che sono una persona libera. Quando prendo una decisione penso solo al bene del programma, non a farmi delle amicizie che possono tornarmi utili. Mai fatto nella vita, non comincio a farlo a 61 anni".