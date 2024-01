Prima di domani, Poletti rivela il retroscena sulla Pedretti: "Sentiti venerdì"

Roberto Tortora 16 gennaio 2024 a

A “Prima di Domani”, striscia di Rete 4 di approfondimento politico ed economico, oltre ai principali casi di cronaca ed attualità e condota da Bianca Berlinguer, si discute ancora del caso di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria “Le Vignole” di Sant’Angelo Lodigiano, trovata morta nei pressi del fiume Lambro a pochi giorni dal polverone mediatico sollevatosi per la sua risposta ad una recensione di un cliente che lamentava la vicinanza del tavolo con gay e disabili. Recensione, poi, smascherata come fasulla da Selvaggia Lucarelli e dal compagno Lorenzo Biagiarelli. Tra gli ospiti c’è il giornalista Roberto Poletti, che conduce su Radio Rai il programma mattutino “Il Caffè di Radio1” e risponde alla domanda: “C’è odio social dietro la morte della ristoratrice Giovanna Pedretti?”.

Poletti è stato uno degli ultimi a sentire telefonicamente la Pedretti e fa delle rivelazioni: “Eravamo d'accordo per un'ospitata questa mattina (ieri, ndr) dalle 6.30 alle 7. L’avevo sentita venerdì e lei aveva accettato, a patto che la sua pizzeria non venisse citata, perché non voleva pubblicità personale, ma solo combattere i pregiudizi. Ci ho parlato a lungo venerdì, per circa un’ora, quando era in auge, quando tutti la celebravano come una paladina dei diritti dei disabili e delle persone omosessuali. Ora – prosegue nel racconto Poletti - faccio questo lavoro da 30 anni, sono in grado per la mia esperienza di distinguere il vero dalle cose artefatte. Dopo averci parlato, mi sono talmente convinto della bontà di questa donna che le ho chiesto di stare l'intera mattina con me, ospite unica con i messaggi degli italiani. Se mentiva, mentiva bene”.

La Berlinguer chiede a Poletti che idea si sia fatto della vicenda: “Siamo molto bravi a portare sull'altare le persone e altrettanto bravi a farle sprofondare, io mi sono fatto l'idea che la signora non abbia retto. Sabato ci siamo risentiti e le ho detto ‘signora guardi che ci sono questi problemi, segnalazioni che lei sarebbe una falsa, ci viene in radio, viene a rispondere anche di queste osservazioni documentate?’ E lei ha detto che non c’era nessun problema. Nella telefonata di venerdì – rivela il giornalista di Radio 1 - mi disse che la recensione era stata scritta prima dell'estate e che l'aveva rilanciata adesso, sa perché? Perché questo signore si è ripresentato al suo ristorante con due amici e lei l'ha cacciato. A quel signore che chiedeva posto gli ha detto che posto non ce n'era e improvvisamente le è tornata la rabbia per quelle parole. Questo me l'ha detto prima di doversi scusare, era una donna molto combattiva, non voleva pubblicità”.