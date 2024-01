Chiara Ferragni, casa in affitto a 37mila euro al mese

Massimo De Angelis 20 gennaio 2024 a

La lussuosa residenza milanese, nel signorile quartiere di Citylife, dove vivevano fino a poco tempo fa Chiara Ferragni e il marito Fedez, è stata messa in affitto a un prezzo stratosferico. La mediatica coppia ha deciso di spostarsi nel frattempo in un mega attico nello stesso quartiere, e così il “vecchio” appartamento è finito sul mercato, al costo mensile (udite udite) di ben 35mila euro, ovvero 420mila euro l’anno.

A proporre l’abitazione è un’agenzia meneghina, che all’interno del proprio sito web presenta ogni dettaglio corredato da fotografie. La casa si trova all’11° piano e dispone di quattro camere da letto e altrettanti bagni, per una superficie totale di 477 metri quadri. Ha in dotazione tre posti auto. La cifra richiesta appare assai elevata rispetto a soluzioni immobiliari simili nella medesima zona. C’è da capire chi, in questo momento, è disposto a pagare un notevole surplus ogni trenta giorni solo per dire che vive nell’ex dimora dei Ferragnez, ora decisamente sulla graticola...