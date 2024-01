Claudio Baglioni, ritiro dalla scena: ecco quando

20 gennaio 2024 a

Claudio Baglioni si ritirerà presto dalla scena musicale: a comunicarlo è stato lui stesso in una conferenza stampa convocata a Milano. Dopo aver tagliato il traguardo di 60 anni di carriera, insomma, l'artista ha annunciato che terminerà la sua attività entro il 2026. "Mi ricordo ciò che diceva mio padre - ha spiegato - dal ring si scende quando si è vincenti. Chiamo il mio giro d'onore, vorrei cantare e suonare per 1.000 giorni ancora e concedermi quello che fanno gli sportivi".

Il cantautore romano, che compierà 73 anni a maggio, ha poi chiosato: "Terminerò la mia attività entro il 2026, facendo una serie di progetti e mettendoli in atto, ma saranno tutti ultimi giri. Gli anglosassoni lo chiamano giro della vittoria. Devo tanto al destino e alle persone che mi hanno accompagnato e vorrei godermi con ritmi più rilassati questi mille giorni miei. Tanto, essendo solista, non potrò nemmeno fare una reunion".

Visibilmente commosso, Baglioni ha spiegato che il suo ultimo tour sarà diverso da tutti i suoi precedenti: aTuttocuore, questo il nome del tour, iniziato ieri a Pesaro e in questi giorni a Milano, sarà il suo modo per dire addio ai palazzetti. Ma non è tutto. Perché il cantante ha deciso di congedarsi anche facendo un ultimo disco: "Ho appunti che non ho coraggio di andare a riascoltare: circa 2-3 mila frasi musicali e brani incompiuti. Ci sarà un album e penso che sarà la mia censura a chiudere in pochi brani la mia prossima produzione musicale".