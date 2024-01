Paola Ferrari, la rivelazione: "Ho un piccolo tumore, ma non voglio fare la vittima"

22 gennaio 2024 a

"Ho un cancro molto piccolo ma non voglio fare la vittima". Per questo, spiega Paola Ferrari, tornerà subito al lavoro lanciando un messaggio di forza e speranza a tutte e le donne e uomini costrette ad affrontare il suo stesso problema di salute.

Raccontandosi a Monica Setta nel programma Storie al bivio su Rai 2, la 63enne giornalista sportiva ex conduttrice della Domenica sportiva oggi al timone di 90° minuto non ha problemi a uscire allo scoperto e rivelare: "Sì, ho avuto un cancro e anzi ti dico che ne ho un altro, molto piccolo, che è stato scoperto da poco e andrò a operarmi fra qualche giorno. Ma poi sarò comunque la domenica a condurre la mia trasmissione".

Le parole della Ferrari arrivano a poche ore dall'annuncio del melanoma maligno che ha colpito Sarah Ferguson, duchessa di York ed ex moglie del principe Andrea d'Inghilterra, già colpita qualche mese fa da un tumore al seno. Quello della Ferrari, ha spiegato la moglie di Marco De Benedetti "è un carcinoma basiliare, sempre sul viso. L'ho scoperto un mese e mezzo fa, ma è assolutamente allo stadio iniziale e quindi è molto meno drammatico di quello che ho già avuto. Si risolverà in un giorno. È piccolo piccolo e guarirò senza problemi. Non sono assolutamente qui a fare la vittima, ma lo racconto per dire che bisogna stare attenti: state attenti, state attenti, non finirò mai di dirlo".

"Dobbiamo fare prevenzione, sempre - è il suo messaggio -. La volta scorsa non avevo fatto queste ricerche. Un dermatologo mi aveva detto che si trattava di un angioma, una cosa benigna, e ho fatto passare troppo tempo. Se avessi avuto un melanoma, non sarei qui a parlarne". Oggi, sottolinea ancora, "ho un taglio che va dall'occhio a metà guancia, fatto molto bene. Anzi, non abbiate paura perché i chirurghi italiani sono bravissimi".