Laura Pausini, la fan chiede un canzone per l'ex: "Vada a f***"

“Resta in ascolto che c'è un messaggio per te…” canta Laura Pausini in una delle sue canzoni di maggior successo. Stavolta, però, un messaggio bello e forte se lo è beccato una ragazza in prima fila ad uno dei suoi concerti del “Laura 30 World Tour”, uno show celebrativo della carriera della cantante romagnola. Tra successi indimenticabili e interazioni con i fan che in tutto il Paese riempiono stadi e palazzetti per omaggiare l’artista di Faenza, questo tour è, fin qui, un vero e proprio successo.



Qualcosa, però, accade nel momento in cui la Pausini, com’è solita fare durante i suoi concerti, passeggia sul palco per interagire con i fan e leggere i cartelli che affollano il parterre. Ce n’è uno in particolare di una ragazza, Alessia, che chiede di interpretare un brano e dedicarlo al suo ex-fidanzato. Laura Pausini inizialmente legge con un po’ di stupore il cartello, poi esclama al microfono: “Ma perché vuoi dedicare una canzone al tuo ex? Se è il tuo ex, che se ne vada a fanc*lo!”.

Un modo semplice e diretto per dire ad Alessia di guardare avanti e non dedicare più attenzioni a chi non c’è più per lei. Boato del pubblico e fragorose risate. Il video di questo momento, poi, è diventato virale perché pubblicato su TikTok dalla stessa ragazza, finita al centro dell’attenzione. Alessia scrive: “Laura che legge il mio cartellone… c’è del trash”. Il tutto decorato da una emoji sorridente e dall’icona dell’aereo in volo. Le reazioni al video confermano il successo che la Pausini riscuote nei suoi fan. Un utente scrive: “Livello di rancore = Laura Pausini”, mentre un altro impazzisce per lei: “Meravigliosa, e non sono una sua fan, ma è simpatica davvero!”. Un terzo, infine, commenta: “Brava Lauraaa!!! Quando ci vuole, ci vuole”.