È sempre cartabianca, Meloni: la lezione di Iva Zanicchi alla sinistra

Iva Zanicchi non ha dubbi: Giorgia Meloni sta governando bene. La cantante, ospite a È sempre Cartabianca, non usa giri di parole e zittisce chi a sinistra mette sempre nel mirino il governo e soprattutto il premier. In questi giorni la Meloni ha ricevuto diversi attacchi da "Italia in vendita" apparso su Repubblica alle polemiche legate al caso di Acca Larentia con cui Fdi e premier non c'entrano nulla. Ma la sinistra, come è noto usa qualunque appiglio per mettere nel mirino l'esecutivo.

E così la cantante intervenendo nel talk show condotto da Iva Zanicchi afferma: "Giorgia Meloni sta governando abbastanza bene, la gente crede in lei e io mi auguro e spero che possa raggiungere quello che si è prefissata". Poi la stessa Zanicchi parla anche dell'opposizione che arranca nei sondaggi e che di fatto cerca ri racimolare qualche zerovirgola in vista delle Europee mettendo sul campo polemiche sterili e attacchi scomposti al governo.

La Zanicchi non usa giri di parole e così va all'attacco di Pd e 5s che a suo dire tutto stanno facendo tranne che opposizione con programmi e idee concrete alternative a quelle di governo: "L'opposizione dovrebbe fare l'opposizione ma spesso non la fa!"!. Una vera lezione per la sinistra che si aggrappa a tutto per attaccare l'esecutivo e snobba programmi e visione concreta per proporre una ricetta politica alternativa.