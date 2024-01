Affari Tuoi, "che infamata": bufera su Sarah dopo l'apertura del pacco

25 gennaio 2024 a

Ad Affari tuoi un'altra partita entusiasmante. Nell'ultima puntata andata in onda mercoledì 24 gennaio, protagoniste sono state Miriam e la figlia Sarah. Vanno via i primi pacchi blu, poi però la situazione si complica e di fatto saltano i pacchi rossi pesantissimo con 300mila euro, 200mila euro e 100mila euro. E di fatto alla fine, quando manca l'ultimo colpo, arriva la proposta del dottore che offre 20mila euro quando sul campo era rimasto il pacco da 50mila e quello da 1 euro.

A questo punto Miriam decide di accettare l'offerta, ma nel suo pacco, il numero 6 aveva ben 50mila euro. Ma a colpire il pubblico è stato il racconto della figlia Sarah subito dopo l'apertura dei primi pacchi: "Io non dovrei essere qui, al mio posto dovrebbe esserci mio fratello che però è stato escluso dai casting. Avevo fatto domanda anche io e per mia mamma l'aveva fatto lui. Poi hanno visto me e mi hanno chiesto di accompagnare mia mamma".

Una rcconto inedito davanti a cui Amadeus resta un po' basito e afferma: "Mamma mia che infamata!". Una frase che a tanti è sfuggita, ma di certo ha creato un po' di gelo in studio. E di fatto è stato proprio Amadeus a sciogliere il ghiaccio con la sua battuta. Insomma un siparietto che ha divertito e non poco il pubblico presente in studio. E anche quello sui social...