Affari Tuoi, il "suicidio" di Miriam e Sarah: "E si sentivano eroine...", scatta il massacro

Sotto a chi tocca. Sotto al "pacchista" di turno. Siamo ovviamente ad Affari Tuoi, il programma condotto da Amadeus su Rai 1, il gioco dei pacchi, delle scelte e della fortuna, una vera e propria mania in Italia, così come testimoniano sera dopo sera i dati dello share.

La puntata in questione è quella di mercoledì 24 gennaio, dove la sorte indica Miriam: tocca a lei misurarsi coi pacchi, accompagnata dalla figlia Sarah. Una partita maledetta sin dal principio: i primi pacchi aperti? Tutti rossi, ossia quelli con i premi più pesanti. Dunque, qualche pacco azzurro, fino ad arrivare alla fase finale, che si è rivelata un vero e proprio incubo.

Si resta con due pacchi azzurri e due rossi: il primo ad andarsene è quello col tesoretto più grande, pari a 75mila euro. Dopo altre fasi di gioco si resta con due pacchi: quello da 1 euro e quello da 50mila euro. A quel punto si inserisce il Dottore con la sua allettante offerta: 20mila euro. Miriam e Sarah, coppia brianzola, ci riflettono un po' e accettano l'offerta: incassano 20mila euro. Insomma, non malissimo. Eppure, come sempre, poi aprono il pacco che avevano in mano, quello con cui avrebbero concluso il gioco e il cui premio avrebbero incassato. Morale? Era quello da 50mila euro.

Le due, insomma, si sono fatte fregare. E su X, il pubblico che segue il format, si è letteralmente scatenato: "Dritte dritte nella trappola del dottore", commentava Francy. Dunque Asia, che picchiava duro commentando le scelte della coppia in gioco: "Prima cambiano sentendosi delle eroine e poi accettano spaventandosi...". "Me lo sentivo avessero loro i 50k, ma hanno fatto comunque bene ad accettare, io non avrei rischiato così tanto", le assolveva Marti. Ma come faceva notare Peppe, "l'errore più grave è stato rifiutare 30mila euro immediatamente". Già, perché le due, poco prima, avevano rifiutato un offerta ben più "pesante".