Affari Tuoi, Valeria e i pacchi "flash": "Senza precedenti"

Ad Affari tuoi va in onda la gara perfetta. Nella puntata di ieri 23 gennaio 2024, la concorrente Valeria ha saputo gestire bene la tensione fino alla fine. Si parte a razzo con numerosi pacchi blu fatti fuori. Di fatto la concorrente è rimasta con una sfilza di pacchi rossi pesantissimi che farebbero gola a tutti: da 30mila fino a 300mila euro. Poi le cose sono però girate in un altro modo con il pacco da 300mila che è evaporato in un attimo. Valeria, accompagnata dal papà, ha di fatto rifiutato più volte le offerte del dottore: soprattutto una da 41mila euro. Un'offerta che però è stata riproposta dal dottore proprio sul finale, quando mancava l'ultimo colpo e col pacco da 200mila ancora in campo.

Valeria ha accettato l'offerta e ha scoperto poi di non avere in mano proprio il pacco da 200mila e nemmeno quello da 50mila. Ma qualcuno ha notato qualcosa di strano proprio nel corso della puntata. I pacchi sono stati aperti con eccessiva fretta da Amadeus.

E sui social i commenti sono diventati un fiume in piena: "Questa sera aveva fretta, senza precedenti", "Ha sforato e recupera così eliminando la suspance, boh...". E ancora: "Questi ultimi pacchi aperti in 0,3 secondi perché aveva sforato con i suoi racconti...". Insomma a quanto pare in tanti hanno apprezzato la scelta di Amadeus di stringere i tempi.