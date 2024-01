Laura Pausini interrompe il concerto: "Mandalo affan***!", si scatena il delirio

28 gennaio 2024 a

Un fuoriprogramma di cui si sta parlando molto al concerto di Laura Pausini, impegnata nel suo World Tour. Come sempre, l'artista durante le sue esibizioni interagisce e parla con il pubblico. Ed ecco che una fan, con un cartello, le chiede di dedicare una canzone al suo ex.

Dunque, la Pausini ad un certo punto si rivolge alla sua ragazza: "Ma scusa, se è il tuo ex perché vuoi dedicargli una canzone? Se è un ex vada affan***, basta, chiudere!". Così, tranchant. Il tutto è stato ripreso e il video è diventato virale alla velocità della luce sui social.

"Manda messaggi!?". Laura Pausini, scelta drastica: interrompe il concerto

La risposta secca della cantante è piovuta nel corso del concerto a Milano, ultima tappa della parte italiana del tour dell'artista italiana più premiata e seguita nel mondo.

Ora, dopo aver conquistato e girato l'Italia, Laura Pausini proseguirà in tutto il mondo: prima la Spagna, dove ha un pubblico enorme. Poi Lisbona, Bruxelles, Zurigo e Stoccarda, oltre a Parigi. Quindi America Latina, con i concerti in Cile, Argentina, Brasile, Perù, Ecuador, Colombia, Costa Rica e Messico. E ancora gli Stati Uniti d’America: da Houston a Los Angeles, da Orlando a Miami fino a Chicago. Ultima appuntamento al Madison Square Garden di New York, il gran finale di un tour-monstre dove canterà in cinque lingue.