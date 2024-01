Affari Tuoi, Erika sbotta a bassa voce: "Diciamole tutte, 50mila", che imbarazzo

29 gennaio 2024 a

Ad Affari Tuoi va in scena una delle partite più tristi dgeli utlimi tempi. Nella puntata andata in onda ieri sera, domenica 28 gennaio, due sorelle, Erika e Maria Rosaria, fanno fuori tutti i pacchi rossi e non gli resta che andare alla Regione Fortunata. Il gioco finale in questa edizione ha già premiato per 5 volte i concorrenti e nella penultima puntata una coppia di Verona ha messo le mani su 100mila euro.

Un bottino impressionante che ha dato fiducia alle due sorelle nella scelta delle regioni. Si parte con l'indicazione delle Marche. ma dopo un giro rapido, non è la regione fortunata e sfumano subito i 100mila euro. Ma attenzione. Amadeus chiede alle due sorelle di pronunciare il nome di una seconda regione fortunata che di fatto dà l'accesso al premio da 50mila euro. È una dura battaglia.

Erika sbotta a bassa voce mentre la sorella elenca i nomi delle regioni rimaste in gioco: "Vabbè a questo punto diciamole tutte, le stiamo dicendo tutte ma poi alla fine una sola sarà. Dai diciamole tutte e 9, prima o poi i 50mila dovranno uscire". Parole di fuoco che in pochi hanno notato. Poi la scelta della Sardegna si rivela perdente. I 50mila euro erano nella regione Sicilia, una beffa per una partita da dimenticare. E le concorrenti sn tornate a casa a mani vuote.