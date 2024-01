Che tempo che fa, Fazio a Conte: "Perché Meloni cresce?", la risposta sconcertante

29 gennaio 2024 a

Giuseppe Conte ospite a Che Tempo che fa. Dopo diversi anni le'x premier torna nel salottino di Fabio Fazio per un'intervista a tutto campo. Diversi i temi che ha affrontato, dalla guerra in Ucraina alla manovra varata dal governo. Ma c'è una domanda che più delle altre fa impazzire il leader grillino. Fazio non usa giri di parole e in apertura di puntata chiede: "Presidente Conte, come si spiega la crescita della popolarità di Giorgia Meloni nei sondaggi nonostante la sua opposizione e quella di Elly Schlein?". Conte la prende alla larga: "La narrazione che ha fatto in campagna elettorale ha colpito gli italiani e il governo è in carica da un anno e qualche mese, credo sia presto per una inversione di tendenza". Poi l'auto-sport sulle principali misure suggerite dall'opposizione.

Ma in realtà Conte non risponde alla domanda di Fazio. Così il conduttore ripete il quesito: "Mi scusi presidente, ma perché la Meloni continua a crescere nei consensi? Non mi ha risposto a questa domanda". E qui Conte passa dalla politica alla fantasia che sfiora le corde del cabaret. La risposta è tutta da ridere: "Guardi, Giorgia Meloni è stata votata alle politiche. Ed è stata votata, ripeto per la sua narrazione. Ma in questo momento i tanti che l'hanno votata sono in una fase in cui non riescono ad ammettere di aver sbagliato".

Insomma, balbettando, Conte si rifugia in una teoria strampalata: i milioni di elettori che hanno scelto Giorgia Meloni non vogliono ammettere l'errore e guarda caso nei sondaggi e nelle rilevazioni elettorali continuano a sostenere il premier. Una tesi davvero folle che non ha certo convito i telespettatori. Un altro disastro per Conte e soci mentre FdI e tutto il centrodestra volano verso il voto delle Europee con il vento in poppa. Con buona pace di Giuseppi...