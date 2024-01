Sandra Milo, gli ultimi istanti di vita: chi ha vegliato su di lei

29 gennaio 2024 a

È morta all'età di 90 anni Sandra Milo. L'attrice prediletta da Federico Fellini si è spenta nella sua abitazione di Roma, circondata dalla famiglia, che ha diffuso la notizia della sua scomparsa. "Oggi alle 8:25 del mattino nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto, circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady", è quanto scritto in un post su Facebook da i tre figli Debora, Ciro e Azzurra.

Sono stati loro a chiedere "di rispettare il nostro immenso dolore e di pregare per la sua anima, rivolgendole un pensiero di luce. Ringraziamo sentitamente nostro padre Ottavio de Lolllis, l'avvocato Bruno della Ragione, Maurizio Pennesi, Alberto Matano, Cristina Morea, Maria Grazia Cucinotta, Claudio e Pino Insegno, Franco Brel, Angelo Genovese, Franco Lattanzi e sua moglie Rita, Enrico Pola, Luigi Alesi, Angelo De Biasio, Carlotta e Gabriele Malaguti, Marina e Tullio, Simona Ballarino. E se abbiamo dimenticato qualcuno ce ne scusiamo sentitamente".

"Sandrocchia", così la soprannominò Fellini - si è sposata quattro volte. Dal secondo matrimonio, quello con il produttore greco Moris Ergas, è nata la figlia maggiore Debora, giornalista de La vita in diretta. Mentre dalla storia con Ottavio De Lollis sono nati Azzurra e Ciro De Lollis. Quest'ultimo è stato anche protagonista suo malgrado di un atroce scherzo. All’epoca, negli anni Novanta, la Milo conduceva una trasmissione in diretta quando una voce femminile chiamò per dire che il ragazzo aveva avuto un incidente.