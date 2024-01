Covid, un caso a Sanremo 2024: "A chi facciamo il tampone", esplode la polemica

29 gennaio 2024 a

Quest'anno a Sanremo non ci sarà alcuna restrizione anti-Covid. La kermesse musicale, al via il 6 febbraio, replica quanto già accaduto nell'edizione 2023. Addio dunque ai paletti della pandemia, ma non alla prevenzione sul palco. "Se c'è qualcuno che presenta una sintomatologia respiratoria particolarmente evidente, un tampone lo faremo". Ad assicurarlo è Giorgio Ardizzone, direttore Sc Emergenza-urgenza dell'Asl 1 Imperiese. Raggiunto dall'Adnkronos parla di una prassi "normale, anche fosse una sindrome influenzale, che continuando a lavorare a stretto contatto con i colleghi possa magari causare una piccola epidemia".

Solite precauzioni di routine, "ma certamente nulla di paragonabile agli anni in cui la situazione del Paese e soprattutto degli ospedali era drammatica". Ardizzone ha ottenuto "lo scettro" di medico del Festival condotto da Amadeus da "Stefano Ferlito, che era il primario del 118" e ha gestito "per tantissimi anni" il piano sanitario messo in campo dall'Asl nei giorni di Sanremo. "Dopo che l'anno scorso è andato in pensione, sono arrivato io. Per me questo è il secondo Festival" e sarà anche l'ultimo, perché "a fine febbraio andrò a mia volta in pensione", tiene comunque a sottolineare l'anestesista-rianimatore. "Già l'anno scorso ci trovavamo in una situazione più facile - aggiunge - non c'era più l'obbligo di tampone per i concorrenti e i presentatori" e "da questo punto di vista posso dire di essere stato fortunato: mi sono scampato il periodo di preoccupazione maggiore. Già l'anno scorso, e ancor più quest'anno il problema Covid non c'è più".

Parole che hanno scatenato la polemica. A lanciare una frecciata alla "macchina sanitaria" messa in campo dall'Asl 1 Imperiese è Ferruccio Sansa. Il consigliere di opposizione in Liguria tuona: "Se state male meglio andare al Festival di Sanremo che in ospedale". E a fargli eco ecco che ci pensa il collega Gianni Pastorino: "A quale costo per il sistema sanitario pubblico?".