Chiara Ferragni sponsorizza l'hotel di lusso? "Costretti a rimuovere tutto"

Chiara Ferragni tagga un hotel di lusso su Instagram e arrivano gli insulti degli utenti. Qualche giorno fa l'influencer ha postato una foto dalla Val d’Aosta, più precisamente dall'Hotel de Mascognaz a Champoluc. L’albergo, allora, le avrebbe chiesto di poter condividere il suo post sul proprio profilo Instagram. Poco dopo, però, secondo quanto risulta al Gambero Rosso, la struttura alberghiera sarebbe stata costretta a rimuoverlo perché sommersa dalle critiche.

"Certo, abbiamo chiesto di poter condividere – ha detto da Champoluc al Gambero Rosso una donna che però ha chiesto di rimanere anonima –. Ma nella notte è successo il finimondo: ci hanno riempito di messaggi e insulti e abbiamo dovuto rimuovere il post". La cosa, nel frattempo, non sarebbe sfuggita al web. E infatti Karim De Martino, giornalista esperto in marketing, sul suo profilo Linkedin ha subito commentato la vicenda, mettendo in allegato i vari screenshot degli insulti contro la struttura valdostana.

"Chiara Ferragni ha fatto un test – ha scritto De Martino –. Il profilo della struttura è stato preso di mira dagli hater con migliaia di insulti su ogni post. Come siamo arrivati a tanto?". E ancora: "Qui in Usa direbbero che Chiara Ferragni è 'radioattiva' in questo momento, termine che viene usato quando una persona o un argomento provocano una immediata reazione di odio e commenti negtaivi sui social".