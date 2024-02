Ricchi e Poveri, la rivelazione spiazza i fan: "Stavamo insieme. Ma..."

01 febbraio 2024 a

"Andiamo d’accordo proprio perché siamo due fratelloni, due amici che si confidano": a dirlo a Repubblica Angela dei Ricchi e Poveri a proposito del cantante che con lei compone il duo, protagonista della prossima edizione del festival di Sanremo, al via martedì 6 febbraio su Rai 1. I due artisti, ex fidanzati che hanno rivelato però di non aver mai pensato al matrimonio, saliranno sul palco dell'Ariston con il brano "Ma non tutta la vita", un pezzo elettronico. A tal proposito Angelo ha spiegato: "La vita può prendere anche altre strade, non è detto che tu debba finire ciò che hai cominciato. Infatti, come dice questa canzone, io ti aspetto ma non tutta la vita".

Quella della coppia sarà la tredicesima partecipazione al festival. L’ultima era stata in trio con Franco Gatti nel 1992. A proposito della loro canzone in gara, Angela ha chiarito: "Il mondo della dance ci è sempre piaciuto, per il duetto abbiamo voluto sul palco con noi Paola e Chiara". Il duo, poi, ha rivelato di aspettarsi da Sanremo "soltanto il favore del pubblico. Noi lo abbiamo già dato a questa canzone", ha detto Angelo. Mentre Angela ha ammesso: "Io ho imparato a non aspettarmi niente ma a dare il massimo in ciò che facciamo. Sarà la gente a decidere".

"Tra noi - ha rivelato Angelo - c’è talmente tanto affiatamento che ci troviamo benissimo, anche se ogni tanto Angela l’ammazzerei, detto così per gioco". E lei gli ha fatto eco: "Anch’io lo ammazzerei! In realtà sono otto anni che giriamo il mondo in due, io e lui, siamo abituati, ormai". Lui, quindi, ha ripreso la parola dicendo: "Io e Angela abbiamo iniziato 60 anni fa da fidanzatini, poi è finito tutto ed era giusto che finisse. Tanti anni dopo ci ritroviamo ancora insieme a essere complici, tra amicizia e sentimenti, e a fare ancora il lavoro che abbiamo sempre sognato di fare".