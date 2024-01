I Ricchi e Poveri stroncano Pupo: "No comment. Quella scelta non la condividiamo"

28 gennaio 2024 a

Tra i protagonisti del prossimo, imminente, Festival di Sanremo ci saranno anche i Ricchi e Poveri, un pezzo di storia della musica italiana. Criticati nelle audizioni riservate alla stampa, si presentano col sorriso alla kermesse dell'Ariston, in programma dal 6 al 10 febbraio. Il loro brano si chiama Ma non tutta la vita, canzone orecchiabile, piena di gioia e felicità.

Intervistati dal Messaggero, Angela Brambati e Angelo Sotgiu ricordano ovviamente Franco Gatti, morto nel 2022. Quanto pesa la sua assenza? "All’inizio tanto. Poi ci siamo fatti forza a vicenda. Del resto era stato lui, alla fine della tournée del 2020, a dirci di andare avanti. Non sapevamo come muoverci sul palco, senza Franco. Abbiamo imparato a scherzare di più tra di noi. Oggi ci sentiamo affiatati, scherziamo, balliamo. E non intendiamo fermarci: non abbiamo scadenza", spiegano.

"Con chi cantano i Ricchi e Poveri": clamoroso, qui "spaccano" il Festival di Sanremo

Dunque si parla di Russia, dove non sono più tornati da che è iniziata la guerra in Ucraina. "No. E non intendiamo farlo. Ci dispiace per i tanti fan che abbiamo in quel paese, ma non ci sembra giusto ora andare a cantare lì". Quindi ricordano ai Ricchi e Poveri come Pupo, però, lo scorso novembre sia tornato in Russia. Un errore? "No comment. Quella scelta non l’abbiamo condivisa per niente", concludono i due, lasciando intendere perfettamente cosa ne pensino della scelta di Pupo.