L'Eredità, "non siete onesti": la ghigliottina di Giuseppe scatena il caos

Sono Giuseppe, Paolo e Giulia i tre concorrenti che questa sera sono riusciti ad accedere al Triello, una delle fasi finali de L'Eredità, il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Ai Cento Secondi, invece, ci sono arrivati solo Giulia e Giuseppe. Ma è stato quest'ultimo ad avere la meglio e ad approdare quindi alla ghigliottina, giocando per un montepremi iniziale di 160mila euro. Poi sceso a 80mila dopo un solo dimezzamento. Le parole tra cui trovare un minimo comune denominatore erano Verde, Serale, Orecchie, Costiera e Bebè.

Il campione ha provato a indovinare la parola finale scrivendo Strada sul cartoncino. Peccato però che si trattava della risposta sbagliata, quella giusta era invece Fascia. Una soluzione a cui Giuseppe è arrivato troppo tardi, quando Liorni gli ha dato un sesto indizio, Sindaco. Qualche utente sui social, però, non si è detto convinto della parola. Qualcuno, per esempio, sulla piattaforma X ha scritto: "Voi non siete onesti: FASCIA???????". Qualcun altro invece: "Anche io avevo pensato strada... Non riesco più a indovinare la ghigliottina! È diventata sempre piu astrusa e non c’è la parola chiave come gli anni scorsi". Per altri utenti, invece, la parola da indovinare era fin troppo facile: "Viste le ghigliottine di questa edizione, Daniele è stato un gigante", ha scritto uno di loro.