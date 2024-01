L'Eredità, Liorni gela Giuseppe: "Discutibile", finisce malissimo

31 gennaio 2024 a

"Ho un paio di collegamenti possibile e qualcuno discutibile". Giuseppe, campione de L'Eredità, arriva alla Ghigliottina e sbaglia tutto, ma proprio tutto. Cinque parole e cinque dimezzamenti, per arrivare a un montepremi finale da appena 5.625 euro.

Gli indizi del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni sono "Detergente", "Mercato", "Firma", "Sete" e "Super". Giuseppe, consapevole di averla un po' buttata lì, illustra la sua risposta: "Ho scritto sangue, perché ho pensato alla sete di sangue, una persona molto aggressiva... Firma con il sangue, un patto. Sul resto discutibile il collegamento con detergente...". "Molto", lo gela senza mezze misure Liorni.

"Magari il detergente si usa per pulire il sangue", è la raggelante spiegazione del campione, con il conduttore che ribadisce: "Discutibile questo collegamento. Anche mercato...". "Resta "Super": "Super sangue, quello che ti dà i super poteri", conclude Giuseppe. "Che hai detto?", si illumina Liorni facendo capire al concorrente di esserci arrivato, sia pure oltre il tempo massimo. La risposta corretta, infatti, è proprio "Potere".

Su X, l'ex Twitter, i concorrenti che ogni sera seguono e commentano la trasmissione in tempo reale avevano quasi tutti azzeccato la parola corretta. E dopo il verdetto si scatenano, criticando gli autori ("Pe' me è cambiato l'autore del gioco... Nun ce se capisce un caz***o ultimamente", o "Da ghigliottinista storico direi che veramente sono troppo difficili quest'anno, non so forse ci manca Beatrice Luzzi") ma soprattutto il povero Giuseppe: "Cioè noi seguiamo questa trasmissione per un’ora solo per vedere uno che dimezza tutto!!!", "Giuse', tu pensaci bene e poi scegli l'altra". Consiglio impossibile da seguire, però, dal momento che le puntate sono tutte registrate.