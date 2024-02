Italo Bocchino gela Roberto Zaccaria: "Sapete cosa ha fatto dopo la Rai?"

01 febbraio 2024 a

Italo Bocchino, ospite a Otto e Mezzo, non è il tipo che usa giri di parole. E così nel talk show di La7 condotto da Lilli Gruber, il direttore del Secolo d'Italia risponde per le rime a Roberto Zaccaria che parla di "TeleMeloni" riferendosi alla Rai.

Lasciando da parte per un attimo il clamoroso errore dell'osservatorio di Pavia che ha sbagliato (per difetto) i dati sulla presenza in tv del Pd, Zaccaria ripete il solito ritornello della sinistra: "I vertici Rai sono stati nominati dal governo e in questo momento l'influenza sulla Rai è all'80 per cento. Quando guidavo io la Rai ero stato eletto dal Parlamento. I vertici del centrodestra dopo la vittoria di Berlusconi nel 2001 volevano mandarmi via e invece io rimasi fino alla scadenza del mandato perché nominato proprio dal Parlamento. Nella mia Rai Vespa aveva 4 serate e qualcuna in meno Biagi e Santoro. Inoltre ho lavorato con Saccà che era un uomo molto vicino a Berlusconi. Ora con la riforma varata da Renzi le nomine dei vertici Rai sono state fatte dall'esecutivo".

Dopo questo monologo che ha il sapore dello sfogo, è intervenuto Italo Bocchino che ha chiuso i giochi con una sola frase: "Sapete cosa ha fatto Zaccaria un minuto dopo la fine del suo mandato in Rai? È diventato un parlamentare del Pd". Nulla da aggiungere.