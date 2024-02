Affari Tuoi, Fancesco sconvolge Amadeus: "Il miracolo che ha salvato la vita a nostro figlio"

Roberto Tortora 01 febbraio 2024 a

Una commovente storia che riguarda una coppia siciliana ha commosso tutto il pubblico presente in studio ad Affari Tuoi nell’ultima puntata, quella in onda su Rai 1 mercoledì 31 gennaio e, ovviamente, condotta da Amadeus. Loro sono Francesco, concorrente di Caltanissetta, e la moglie Loredana che lo ha affiancato. I due hanno toccato le corde del cuore del pubblico raccontando, durante il gioco dei pacchi, un fatto drammatico che anni fa ha segnato le loro vite.

Francesco, con le lacrime agli occhi, ha raccontato: “Il nostro primogenito ha avuto un grave incidente e ha rischiato di perdere la vita”. Un evento così drammatico che, per fortuna, è servito anche per riavvicinare lui a suo figlio, visto che non lo aveva praticamente visto crescere, avendo dovuto lavorare molto come insegnante di violino: “Ho vissuto fuori per anni, mio figlio chiamava papà mio fratello anziché me, perché non mi vedeva mai”.

Accanto a sua moglie Loredana, anche lei commossa, Francesco ha poi raccontato: “Quando nostro figlio ha avuto l’incidente, sono rimasto accanto a lui per sei mesi. Lo lavavo e gli ho insegnato a scrivere, perché non ricordava più come si faceva, avendo perso la memoria. Oggi, grazie a Dio, sta bene”. Loredana, a quel punto, interviene: “Dobbiamo sorridere, perché fortunatamente nostro figlio è con noi. Abbiamo ricevuto un miracolo e grazie a questo mio marito ha recuperato il rapporto con nostro figlio”. Amadeus, a quel punto, è intervenuto e ha detto: “Francesco, evidentemente hai capito che il tempo che perdiamo con i nostri figli non si recupera più”. Francesco ha annuito: “No, il tempo perso infatti, non lo si recupera più”.

A quel punto, poi, è scattata la magia, i due concorrenti si sono ritrovati con due pacchi: uno da €500 e uno da €20000. A quel punto, il Dottore ha proposto il cambio del pacco, dal 7 al 9 e Loredana, ancor prima che rispondesse Francesco, ha detto subito: “Cambiamo e prendiamo il 9, è il giorno in cui il Signore ci ha ridato nostro figlio”. Alla resa dei conti e all’apertura dell’ultimo pacco, quindi, i due scoprono di aver vinto i €20000 grazie al loro cambio dell’ultimo momento. Grande gioia, applausi del pubblico in studio e Amadeus che ha abbracciato entrambi.