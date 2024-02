Naike Rivelli contro Emma: "Ma è fatto di animali questa roba?"

02 febbraio 2024 a

Botta e risposta a distanza tra Emma Marrone e Naike Rivelli. La cantante quest'anno è in gara a Sanremo con "Apnea". E su Instagram ha pubblicato un post proprio per promuovere il brano che porterà sul palco dell'Ariston. Nella foto, che è probabilmente la cover del suo singolo sanremese, indossa una pelliccia grigia. "Una settimana a Sanremo, una settimana ad APNEA. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura insieme a voi e voglio promettervi una cosa: ci divertiremo da pazzi", ha scritto a corredo della foto. Sotto questo post è comparso un commento di Naike Rivelli: "Ma è fatto di animali questa roba addosso a questa?".

La risposta della cantante non è tardata ad arrivare: "Questa si chiama Emma, piacere di conoscerti... La pelliccia è ovviamente e visibilmente finta... Amo molto gli animali e li rispetto. Un bacino tesoro". Subito dopo allora la Rivelli ha scritto: "Perdonami cara non volevo offendere. Non ti ho riconosciuto nella foto piccola. E perdonami ma la pelliccia sembra vera, non sono un'esperta. Grazie mille della risposta, e perdonami se ti ho offeso. Ti seguo e ti stimo". E infine: "Consiglio da amica, visto che oggi sono in pochi a indossare le pellicce finte, sarebbe tanto bello se lo metti nel tag, sarebbe una grande cosa per noi animalisti".