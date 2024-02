Gigi D'Agostino, "enorme trauma": la rivelazione prima di Sanremo

03 febbraio 2024 a

"Ho vissuto un enorme trauma quindi non posso sapere qual è il mio futuro": Gigi D'Agostino, pronto a tornare sulla scena, lo ha detto al Corriere della Sera. Il dj si esibirà il 9 febbraio a bordo della nave da crociera ormeggiata al largo di Sanremo. Parlando di quanto gli è successo e di come sta oggi, ha ammesso: "Mi ritengo fortunato in tutto. Vado a camminare, a correre, ho ripreso la vita di prima". A proposito della malattia, invece, ha detto: "Fosse per me non avrei mai detto neanche che stavo male. Ho dovuto farlo perché a novembre 2021 avevo in programma un concerto, già spostato due volte per la pandemia. È stato un momento tragico. Gradirei non spiegare altro perché se no metto in moto immaginari, ma a cosa serve?".

D'Agostino ha spiegato che la sua partecipazione alla 74esima edizione del festival non era in programma: "Ho avuto qualche problema, poi mi sono ripreso, ma non riuscivo più a uscire né a incontrare gente. Sono stato così tanto chiuso, fra il Covid e il mio problema, che dopo ho dovuto affrontare una cosa che non avevo considerato, cioè la parte mentale. Quindi c’è stato un buco di alcuni mesi e poi, essendoci questa bella proposta, ho deciso di accettare". Gigi Dag ha poi ammesso di non essere mai riuscito ad affrontare la tv per la sua "timidezza estrema". La proposta del direttore artistico Amadeus, però, lo ha spronato.

Sulla location in cui avverrà l'esibizione, il dj ha detto: "C’è la nave che è un simbolo pazzesco per me: sono da sempre affascinato dall’idea del navigare dentro la musica e ne ho fatto la mia divisa. E poi c’è il ritrovare il pubblico".