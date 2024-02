Sanremo 2024, scatta l'allarme bomba a Villa Nobel: cantanti e Vip evacuati

06 febbraio 2024 a

In seguito ad un allarme bomba è stata evacuata Villa Nobel a Sanremo. La strada è chiusa al traffico e sul posto sono al lavoro le forze dell’ordine. Secondo le prime notizie, arrivate nella notte, a Villa Nobel era in corso un ricevimento. "Un allarme bomba, a Sanremo succede anche questo". Francesco Facchinetti, manager di Mr Rain, descrive dal suo profilo Instagram la serata movimentata a Sanremo, con l’allarme che ha fatto scattare l’evacuazione a Villa Nobel, dove era in corso una cena organizzata di Radio Mediaset con centinaia di ospiti, compresi molti cantanti che da domani saranno in gara al Festival.

"Adesso siamo saliti sul van -dice Facchinetti in compagnia di Mr Rain mentre fa ritorno in hotel -. Eravamo al primo, circa 300-350 persone. Tutti si sono preoccupati vedendo i cani che cominciavano a girare. Sembra che ci sia qualcosa di esplosivo, non so bene cosa... Aspettiamo". E a Villa Nobel erano presenti 27 dei 30 cantanti in gara alla cena di gala, organizzata da radio Mediaset a Villa Nobel, alla vigilia del Festival.

"Ero vicina all’uscita ed è entrata la polizia, che si e si è avvicinata al nostro tavola e ha detto: ’Signori, senza panico, non spaventatevi, dovete uscire", ha detto all'Agi la giornalista di "Oggi" Dea Verna, presente all’evento. "Siamo andati a prendere il cappotto - aggiunge - e ci hanno hanno detto ’non c’è tempo, dovete uscire, sempre più concitati ci dicevano dovete uscire, dovete allontanarvi dalla villa e lì ho iniziato a capire che non era uno scherzo. Si è capito che era un allarme bomba ma nessuno ce lo ha detto. I cantanti erano abbastanza tranquilli, c’era anche chi rideva. non ho visto scene di panico, nessuno ha realizzato bene cosa stesse succedendo". E dopo la bonifica portata avanti dagli agenti, la situazione è tornata sotto controllo, si è trattato di un falso allarme.