Sanremo 2024 e i trattori, non diteci che sono solo canzonette

Amadeus invita i trattori al Festival di Sanremo: "Protesta sacrosanta, li vorrei sul palco". Altro che "niente politica". Stasera si inizia con la smentita della Rai ("Niente contatti con gli agricoltori) e il giallo sulla presenza. In ogni caso, spiega il direttore Mario Sechi nel suo editoriale su Libero, non diteci che sono solo canzonette: "Questa è politica purissima, declinata in musica leggerissima".