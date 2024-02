Sanremo 2024? Striscia la Notizia immortala Amadeus in mutande: occhio alla scritta

06 febbraio 2024 a

Amadeus lasciato in mutande. Accade a Striscia la Notizia, che ha intercettato il conduttore di Sanremo in vista della prima serata. "Sei vestito 'tutto italiano' al 100 per cento come vuole il ministro Lollobrigida?", chiede nella puntata di martedì 6 febbraio su Canale 5 Enrico Lucci. E Amadeus non si tira indietro: "Ti faccio fare uno scoop". Il motivo? Il direttore artistico della kermesse musicale mostra in esclusiva le mutande: griffate Inter, squadra di cui è tifoso.

Non è la prima volta che il tg satirico si occupa della kermesse. Qualche giorno fa la rubrica "Rai Scoglio 24", con Pinuccio, ha rivelato che i dipendenti della tv di Stato – tramite una piattaforma interna alla Rai e con un giorno di anticipo rispetto agli altri – potevano comprare fino a due biglietti del Festival a testa, senza, tra l’altro, essere vincolati a utilizzarli personalmente.

Un sistema, ha denunciato anche il Codacons, ad alto rischio bagarinaggio. Un caso sollevato da Striscia e che approderà anche in Commissione Vigilanza Rai. Sempre in vigilanza, tra le altre cose, verranno chiesti chiarimenti anche sul numero dei dirigenti Rai invitati a Sanremo. "Quanti sono, quanto ci costa questa operazione?", sono le domande rivolte dall'inviato del tg satirico.