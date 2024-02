Sanremo 2024, doccia gelata per Ghali: "Il tuo Festival finisce qui"

06 febbraio 2024 a

"Il tuo Sanremo finisce qui". Il gustoso retroscena di Repubblica sulle prove generali del Festival di Sanremo parte dell'incognita rappresentata dalla innovativa, "rischiosa" scenografia del Teatro Ariston curata da Gaetano e Chiara Castelli.

Un palco "basculante", con un complesso sistema di meccanismi che si aprono e si chiudono come una bocca che ha gà giocato qualche brutto scherzetto ai cantanti in gara impegnati nei test delle loro esibizioni. Ovvia, a questo punto, una certa preoccupazione per la diretta della prima puntata di questa sera.

Il primo ad "assaggiare" le insidie del palco è stato Ghali, trapper protagonista da qualche anno della "nuova scena" musicale milanese e nazionale in gara con Casa Mia. Forse per rompere l'emozione e acclimatarsi nel teatro (sul quale era già stato nel 2020, ma da semplice ospite, per presentare la hit Good times), il rapper milanese di origini tunisine e nemico giurato di Matteo Salvini ha iniziato a ballare muovendosi all'indietro. Per questo ha rischiato grosso, con l'assistente di palco che l'ha richiamato all'ordine: "All’inizio del pezzo il meccanismo si abbassa, rischia di colpirti in testa, devi fare almeno un passo avanti", è il rimbrotto riportato da Repubblica.

Stessa sorte per il povero Dargen, pure lui rapper milanese con ormai una consolidata esperienza televisiva da giudice di X Factor. Ma Sanremo, rispetto al pur famoso talent musicale di Sky, è un'altra cosa. Quando ha scoperto i pericoli della scenografia musicale, se l'è simpaticamente presa con l'assistente: "Il tuo Sanremo… finisce qui". Appuntamento tra poche ore con la grande serata. E non è detto che qualche altro big, pur edotto sul funzionamento del palco, non cada sotto i colpi dell'Ariston.