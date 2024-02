Jannik Sinner, la Brignone andrà a Sanremo: "La differenza tra me e lui"

06 febbraio 2024 a

Se Jannik Sinner ha detto no, Federica Brignone non ha potuto rifiutare la corte di Amadeus. Nel giorno in cui lo sci italiano è in ansia per il nuovo grave infortunio in allenamento della collega-rivale Sofia Goggia (rottura di tibia e malleolo, almeno 40 giorni di stop e stagione finita per la discesista), la 33enne sciatrice milanese commenta la sua presenza sul palco del teatro Ariston, nella prestigiosissima prima serata del Festival di Sanremo edizione numero 74.

"Devo ammettere che non ho ancora ben realizzato. All'inizio la mia reazione è stata: aiuto, sono impegnata con gli allenamenti e le gare. Poi ho pensato che sarebbe stata l'occasione per vivere un'esperienza unica", ha spiegato la Brignone, componente del gruppo sportivo militare dei Carabinieri. Come dire: se lo Stato chiama... Usi a obbedir tacendo.

Nel suo caso, insomma, nessuna polemica come nel caso di Sinner, il 22enne fenomeno del tennis mondiale che reduce dal trionfo di Melbourne agli Australian Open che qualche giorno fa ha cortesemente "rimbalzato" le offerte del direttore artistico del Festival spiegando di preferire concentrarsi sulla preparazione dei prossimi appuntamenti agonistici.

"Rifiutare è una scelta difficile, ma da atleta lo capisco, perché hai il tuo programma e vuoi concentrarti su quello - spiega la Brignone riguardo al giovane collega atleta -. Nel mio caso la proposta è caduta bene, perché sono riuscita a organizzarmi in modo da esserci. Ma Jannik è giovane, avrà altre occasioni". "La musica - spiega ancora all'agenzia Ansa - mi è sempre piaciuta, fin da bambina, quando ascoltavo Battisti con mia madre. E penso che anche lo sci sia musica: ogni discesa, ogni curva ha un suo ritmo sempre diverso. Da piccola cantavo, anche oggi canto quando scio in libero. Mi piace molto il rock, i Dire Straits, Tracy Chapman, ma amo anche gli artisti italiani, come Marco Mengoni, Laura Pausini. Ho imparato a suonare la chitarra e fatto corsi di hip hop, ma non ho molto tempo, sono sempre in giro".