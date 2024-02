Sanremo 2024, Alessandra Amoroso: "Valanga d'odio e minacce di morte"

06 febbraio 2024 a

Alessandra Amoroso non trattiene la commozione. Durante la conferenza stampa a Sanremo, in vista della prima serata del Festival della canzone italiana, l'artista torna a parlare in pubblico dopo oltre un anno e mezzo. Il motivo lo spiega lei stessa, leggendo un suo pensiero: "Nell'ultimo anno io sono caduta e oggi sono qui a raccontarvi la mia versione di questa storia. Mi sono sentita sopraffare da situazioni che in 15 anni di carriera non mi ero mai trovata a dover affrontare. E che non ero preparata ad affrontare". La Amoroso parla di "una valanga d'odio" che "mi ha investita da un giorno all'altro".

E che l'ha costretta ad allontanarsi dall'Italia. "Non parlo dei meme su cui ho sempre scherzato per prima, ma parlo degli insulti molto gravi e delle minacce di morte che mi arrivavano quotidianamente". Tutto ha avuto inizio "qualche giorno prima che affrontassi uno dei momenti più importanti della mia carriera. Ero talmente concentrata su quello che non mi sono resa conto subito di tutto ciò che stava succedendo intorno a me".

Solo dopo il tour a San Siro, "l'adrenalina ha cominciato a scendere e parallelamente ho iniziato a percepire davvero quale fosse la gravità della situazione e sono scappata in Colombia". Ad aiutarla nel suo ritorno la psicoterapia, ma anche la musica. "In quel periodo mi hanno contattato Takagi e Ketra. Rappresentava esattamente il momento che stavo vivendo". Da qui la nascita del suo brano "Fino a qui", nella speranza che quest'anno la kermesse si tinga di rosa: "Al festival vorrei un podio tutto al femminile. Qui sono venuta a raccontare e a raccontarmi, poi se dovessi vincere, perché no? Schifo non mi fa".