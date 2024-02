Annalisa pazzesca a Sanremo 2024: autoreggenti e gancio, immagini proibite

06 febbraio 2024 a

Sul palco dell'Ariston irrompe Annalisa, tra i big in gara in questo 74esimo Festival di Sanremo, il quinto consecutivo condotto da Amadeus. In una prima serata a tratti un po' fiacca, ecco che la cantante porta un concentrato di energia e sensualità.

Al Festival, Annalisa porta il brano Sinceramente. Per lei la sesta partecipazione alla kermesse: ormai è una veterana. E il suo brano è orecchiabile, scatenato, destinato a dominare nelle programmazioni in radio, dove già da anni Annalisa spopola. Una canzone destinata a vendere, e parecchio. Meno scontato, al contrario, un buon posizionamento nella classifica finale. Ma staremo a vedere.

Ma Annalisa conquista. E non lo fa solo con la sua musica, con la sua determinazione, con la dimensione artistica cresciuta in modo netto negli ultimi anni. Conquista anche con la sua bellezza e con un look assolutamente ammagliante. L'artista si presenta infatti in total-black, giacca con ampia scollatura, unghie e trucco altrettanto neri. Ai piedi delle scarpe argentate con tacco alto. Dunque i collant. E mentre canta, ecco che svela il dettaglio più piccante: sul palco dell'Ariston con due autoreggenti fissate a un gancio dorato. E spuntano anche degli shorts da urlo: Annalisa provocante e splendida.