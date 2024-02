Federica Brignone non saluta Sofia Goggia? Tradita dal gobbo, polemica furiosa a Sanremo. Ma la manager...

07 febbraio 2024 a

Un caso al Festival di Sanremo 2024? Da poco è passata la mezzanotte della prima serata e sul palco sale la sciatrice Federica Brignone. Alla vigilia, il gravissimo infortunio di Sofia Goggia, sua eterna rivale. E all'Ariston accade qualcosa, un qualcosa che non sfugge al pubblico in platea. Il punto è che sul 'gobbo' elettronico visibile in sala c'erano anche dei saluti proprio per la Goggia.

Eppure Brignone non ha pronunciato quei saluti, nessuna parola sulla Goggia dopo la recente frattura di tibia e malleolo, che per lei significa stagione finita. Un gravissimo infortunio, per Sofia l'ennesimo. Poiché è arci-nota l'aspra rivalità tra le due campionesse, in molti - sui social e non solo - hanno interpretato il mancato saluto in modo malizioso, come se fosse una scelta. Eppure, potrebbe anche essersi trattato un taglio per problemi di tempo.

Raggiunta dall'Adnkronos, la manager di Federica Brignone, Giulia Mancini, ha assicurato che si è trattato della terza ipotesi: "Solo un problema di tempo. Purtroppo non l'hanno neppure fatta parlare. Purtroppo sono tempi televisivi". A ben vedere la campionessa, arrivata sul palco dell'Ariston con un casco da sci in mano, non ha accennato com'era invece previsto nemmeno alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, così come in verità era previsto. Ma il caso fa ovviamente rumore: la rivalità con la Goggia, da anni, è dirompente.