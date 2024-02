Irama, esplode il caso a Sanremo 2024: "Lo noto solo io?", da favorito finisce nei guai

06 febbraio 2024 a

Tra i favoriti di questo Festival di Sanremo 2024, da tempo si indica Irama, che ha portato all'Ariston il brano Tu no. Ma l'artista, da super-favorito passa ad essere super-contestato. Già, perché dopo l'esibizione - è stato tra i primi a calcare il palco nella serata inaugurale - sono fioccate le accuse. Quali? Presto detto, quelle che da sempre caratterizzano la kermesse: quelle di plagio.

Il punto è che sui social moltissimi hanno segnalato la forte somiglianza di Tu no a Someone you loved, canzone di Lewis Capaldi. Il processo si è aperto sui social, in particolare le accuse riguardavano la base del pianoforte e la melodia, ma qualcuno tirava in ballo anche il timbro vocale del ritornello. Accuse infondate, quelle di plagio, ma che rimbalzano alla velocità della luce sui social, dove milioni di persone si raccolgono nel commentare in tempo reale il Festival.

In ogni caso, qualche somiglianza tra i due brani c'è. "Ok, Irama è figo. Ma questo brano un po' alla Lewis Capaldi è un po' al di sotto delle aspettative che avevo, almeno al primo ascolto. Comunque, gran voce, come sempre", commentava un utente, in questo caso in modo posato. Ma altri erano scatenati, insomma non avevano dubbi: "Noto io noto delle somiglianze con 'Someone you loved' di Lewis Capaldi?". Sia come sia, c'era anche chi apprezzava: "Irama in versione Lewis Capaldi de noantri non è male". Una polemica che, con tutta probabilità, è destinata a rimanere circoscritta nell'ambito dei social.