Sanremo 2024, Osho: "Sinner al Festival. Ah no, è..."

Alla fine Jannik Sinner è andato davvero al Festival di Sanremo. "Ah no, è la Mannoia". Federico Palmaroli in arte Osho verga le pagelle della prima serata dell'Ariston per l'agenzia Adnkronos e ci scappa più di una risata.

Si parte con la giovane Clara, promossa a stento: "Magari un giorno splenderà ma questa canzone un po' banalotta. 6 meno meno". Un po' meglio Sangiovanni: "Con quel vestito sembrava il Papa... Però la canzone più orecchiabile di un Angelus. 6,5". Tocca quindi a Fiorella Mannoia, chioma rossa come il fenomeno del tennis italiano che ha dato due di picche ad Amadeus: "Un po' un restyling di "Quello che le donne non dicono". Mi sarei aspettato un recall 4.0, tipo "E dalle macchine per noi, il cat calling dei playboy". 6,5".

Sorpresa Irama: "Il look un po' da neomelodico ma fin qui la più bella. Tutt'altro che 'una stupida canzone' come molto modestamente dice lui nel testo. 8". Bene anche Ghali, "un Jovanotti glitterato. Sembrava un po' la fata turchina di Pinocchio (senza nessun riferimento alla nasca di Amadeus). Però bel pezzo. 7,5". Osho si entusiasma per Giuliano Sangiorgi e i Negramaro: "Su quelle mise tutte nere, mi sarei aspettato una bella scritta 'Salento audere semper'. Testo sublime anche per le citazioni di Battisti. Straordinari. 8"

Protagonista assoluta Annalisa: "Alla faccia del cambiamento climatico, la canzone è già tormentone estivo. Un inno alla libertà femminile in stile Ferragni. Speriamo che non le porti sfiga. 7". Dopo l'allarme bomba di ieri, "Mahmood prudentemente ha indossato un giubbetto antiproiettile. Ha vinto due festival su due, se dovesse vincere anche questo, il PD lo candida alle Europee. 7". E Geolier? "Un mio amico napoletano mi ha detto che il testo è un bel testo. Io me fido. 5,5". C'è anche il primo "plagio" firmato Stash and The Kolors? "La canzone ricorda tanto Salirò di Daniele Silvestri... Comunque Un ragazzo una ragazza non vincerà mai perché è un titolo palesemente patriarcale". Il caso politico è Dargen D'Amico su Gaza: "Con gli orsacchiotti sulla giacca è pronto per fare il testimonial del Trentino. Canzone così così, m'era piaciuta di più Bella ciao di Amadeus e Mengoni. 5,5".