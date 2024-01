Elodie, "un passato da cubista. Oggi...". Le parole pesantissime della collega

20 gennaio 2024 a

Rose Villain sarà una delle protagoniste del prossimo festival di Sanremo. Classe 1989, vero nome Rosa Luini, la cantante si confessa in una intervista a il Corriere della Sera: "Il mio vocal coach dice che sono un rottweiler: quando Ama (Amadeus, ndr) chiamerà il mio nome lui mollerà il guinzaglio per farmi scattare".

Il suo brano, Click boom!, parla di una relazione tossica: "Sono in prima linea quando c’è da esporsi sui diritti delle donne e mi definisco femminista. Secondo me ci può essere spazio per raccontare una femminista, che possa essere passiva in una relazione e non in linea con quello che vorrebbe essere". Rispetto ai modelli machisti dei rapper, prosegue Rose Villain, "mi urta di più il modo di parlare di donne di Pio e Amedeo o di Striscia la notizia che quello di Baby Gang. Capisco quei ragazzini che crescono incaz*** neri: se cerchi una rivalsa con il rap devi esprimerti in un certo modo. Se però li sento dire 'tr***' non sono felice".

Per quanto la riguarda la cantate è stata vittima di sessismo: "Dal cat calling ai messaggi volgari sui social fino a una tentata violenza quando avevo 18 anni. Mi hanno fermata in strada a San Diego, avevano delle fascette di plastica per legarmi: ne sono uscita illesa". Professionalmente "se fossi un uomo sarei considerata come Lazza o Sfera. A volte senti pressione per farti indossare un outfit che mostri qualcosa".

Infine, su Elodie e la polemica per il suo corpo sempre in mostra, Rose Villain commenta: "Non sbaglia. Lei è stata massacrata quando faceva la cubista e ora è come se usasse il suo passato nello spettacolo".

