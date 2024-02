Sanremo 2024, "Irama? Olio extravergine d'oliva": le critiche sui social

07 febbraio 2024 a

I capelli di Irama al centro del gossip social. Dopo la sua esibizione sul palco di Sanremo, il cantante è stato preso di mira per la sua capigliatura. "Sono livello olio extravergine di oliva IGP", scrive qualche utente del web mentre altri gli fanno eco: "Filippo perché ti sei rovinato i capelli, cos'è sta roba orrenda", "Stupendo e magnifico ma quei capelli sono un no". A riportare quanto sarebbe accaduto dietro le quinte della kermesse condotta da Amadeus è l'esperto di gossip Amedeo Venza. È lui a riportare un messaggio che un'utente gli avrebbe inviato su Instagram.

"La mia amica parrucchiera che lavora per un'azienda esterna per Sanremo - avrebbe svelato l'utente - mi ha riportato che Irama era nero perché diceva di aver fatto la settimana scorsa la permanente e non hanno asciugato bene i capelli con il diffusore". E ancora: "Il riccio a sua detta era moscio! Ma ti pare una polemica da fare? Ma devono cantare o mostare le acconciature? Io basita".

Irama però ha sollevato parecchia curiosità anche per un dettaglio sfoggiato sul palco dell'Ariston: una collana il cui significato rimane un mistero. Di certo per il cantante sarà stato un amuleto parecchio importante per portarlo al festival.