Irama, ecco a chi è dedicato il brano "Tu no", l'indiscrezione

Irama conquista i social. Con il brano "Tu no", il cantante in gara a Sanremo potrebbe entrare nella Top 5, ribaltando la prima classifica provvisoria di martedì 6 febbraio. In tanti però in queste ore si domandano sul significato del brano, che è autobiografico e riguarderebbe la fine di una relazione che l'artista ha avuto in passato con una donna misteriosa. D'altronde "Tu no" è una ballata su cui l'artista si è espresso così: "Nasce da una storia personale", ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni.

"Non ha orpelli, è spontanea, immediata, diretta, ricca di emozioni e affronta temi universali come la mancanza e la distanza". Al centro del testo c'è dunque un amore finito e nelle strofe, che si susseguono, Irama parla di ricordi malinconici ("avrei voluto aggrapparmi a un ricordo"), di rimpianti ("bastasse solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me") ma anche di profonda sofferenza ("griderò forte, ma non starò meglio...cado ma in fondo me lo merito").

Il cantante ha anche attirato l'attenzione portando con sé un ciondolo sul palco. Anch'esso misterioso. Irama è salito sul palco tenendo stretta in mano una collanina con un ciondolo d'argento, nella stessa mano con cui teneva il microfono. Di cosa si tratta non è dato sapersi. Certo è che non può non avere un significato.