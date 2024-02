Sanremo, Annalisa e la scollatura estrema: il tatuaggio che scatena il caos

08 febbraio 2024 a

Terza nella classifica del Festival di Sanremo, Annalisa guadagna però il primo posto quanto a sensualità. La cantante, in gara con la canzone Sinceramente, ha indossato sul palcoscenico una mise firmata da Dolce&Gabbana. Per la seconda serata della kermesse Annalisa ha optato per culotte e top di raso con una scollatura estrema che mostrava il tatuaggio che ha tra i seni, e ancora: autoreggenti a vista, giacca nera, chocker e lunghe calze cuissardes nere.

Una sensualissima dark lady insomma che ha fatto capitolare il popolo social che l'ha riempita di cuoricini e di complimenti. "Ti amo, gambe spaziali", "Il podio è suo", commenta qualcuno. "Il mio cuore è tuo", "rapiscimi", scrivono altri. "Alla perfezione dell’interpretazione aggiungiamo anche quella dei look! Non stai sbagliando un colpo quest’anno! Ti meriti tutto", si legge ancora su Instagram. "Annalisa io sono sinceramente tuo da sempre"; "Quando quando quando quando ci sposiamo"; "Picchiami calpestami fai di me ciò che vuoi", è il tenore dei commenti.

Ieri 7 febbraio intanto è uscito in tutti gli store digitali la canzone Sinceramente, scritto da lei con Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Zef. "In questa canzone c’è una donna forte che rivendica il suo diritto di essere libera", racconta Annalisa. "Libera di prendersi sul serio e di essere anche leggera, di essere ambiziosa, di esprimersi, piangere, ironizzare, lamentarsi, gioire, senza essere giudicata, anzi, compresa e rispettata. Libera di essere. Penso che la libertà sia la più grande dichiarazione d’amore possibile. Perché se sono libera, sono 'sinceramente' tua".